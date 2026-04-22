Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 22 апреля 2026

Мужчины перечислили отталкивающие приемы женского флирта

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Peace / Shutterstock / Fotodom

Мужчины перечислили на Reddit популярные у женщин приемы флирта, которые они считают отталкивающими или нерабочими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Один пользователь заявил, что его отталкивают попытки женщин вызвать ревность или показать, что ими интересуется много других мужчин.

Одна девушка рассказывала мне обо всех парнях, которые добивались ее, и показывала мне переписки с ними. Я не понимал, почему она это делала, пока не узнал, что я ей очень нравился. Было очень неприятно

Mysterious_Existenceпользователь Reddit

По словам другого мужчины, ему не нравится, когда женщина ради флирта изображает недоступность и надеется, что ее будут добиваться.

Сегодня все уважающие себя мужчины уже вбили себе в голову, что «нет» означает «нет». Если вы говорите «нет» и хотите, чтобы вас продолжали добиваться, то расчищаете дорогу мужчинам, которые не уважают культура согласия

Xdude227пользователь Reddit
Многие также добавили, что им не нравятся сильные модификации внешности.

Большие искусственные ресницы, как у птеродактиля, и инъекции в губы. Если губы выглядят так, будто их ужалила стая пчел, они непривлекательны

LVdubbinпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках, которые совершали голышом. Одна пользовательница вспомнила о том, как, будучи обнаженной, получила предложение выйти замуж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok