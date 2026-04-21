03:00, 21 апреля 2026

Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Мужчины и женщины рассказали на Reddit о самых странных поступках, которые совершали голышом. Своими воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit.

Один пользователь рассказал, как в подростком возрасте, оставшись дома один, решил без одежды поиграть в видеоигру, в которой нужно было выполнять танцевальные движения.

Я был полностью обнажен (почему нет, ведь дома никого не было, а в Техасе стояла жара), игра началась, и я стал танцевать. Когда песня закончилась, на экране появилось видео, на котором я танцую полностью обнаженным! Игра спрашивала, хочу ли я сохранить запись. Я никогда больше не играл в эту игру снова

levoniustпользователь Reddit

Другая женщина вспомнила о том, как, будучи обнаженной, получила предложение выйти замуж.

Я обручилась на седьмом месяце беременности, когда я была голой и пыталась подстричь ногти на ногах. Тогда я поспорила со своим женихом на пять долларов, что он не сделает мне предложения в этом году. Он согласился, достал из кармана шорт коробочку с кольцом и сказал: «Отдавай мои деньги». Пришлось отдать пять долларов

Vikky_Mysticпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

По словам еще одной пользовательницы, она однажды голышом заехала на лошади в гостиную к подруге.

Это была костюмированная новогодняя вечеринка, на которую я пришла в образе леди Годивы. С лошадью все было в порядке, с гостиной тоже, вечеринка проходила на сельской ферме, где животные постоянно забредали в дом, единственной жертвой стали мои колени, так как лошадь была норовистой и с трудом проходила в двери

Master_Botorпользовательница Reddit

Ранее люди, состоящие в долгом браке, назвали заметные со стороны признаки обреченных отношений. По словам многих пользователей, часто уставшие друг от друга пары перестают смеяться вместе.

