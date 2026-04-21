Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

Мужчины и женщины рассказали на Reddit о самых странных поступках, которые совершали голышом. Своими воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit.

Один пользователь рассказал, как в подростком возрасте, оставшись дома один, решил без одежды поиграть в видеоигру, в которой нужно было выполнять танцевальные движения.

Я был полностью обнажен (почему нет, ведь дома никого не было, а в Техасе стояла жара), игра началась, и я стал танцевать. Когда песня закончилась, на экране появилось видео, на котором я танцую полностью обнаженным! Игра спрашивала, хочу ли я сохранить запись. Я никогда больше не играл в эту игру снова levoniust пользователь Reddit

Другая женщина вспомнила о том, как, будучи обнаженной, получила предложение выйти замуж.

Я обручилась на седьмом месяце беременности, когда я была голой и пыталась подстричь ногти на ногах. Тогда я поспорила со своим женихом на пять долларов, что он не сделает мне предложения в этом году. Он согласился, достал из кармана шорт коробочку с кольцом и сказал: «Отдавай мои деньги». Пришлось отдать пять долларов Vikky_Mystic пользовательница Reddit

По словам еще одной пользовательницы, она однажды голышом заехала на лошади в гостиную к подруге.

Это была костюмированная новогодняя вечеринка, на которую я пришла в образе леди Годивы. С лошадью все было в порядке, с гостиной тоже, вечеринка проходила на сельской ферме, где животные постоянно забредали в дом, единственной жертвой стали мои колени, так как лошадь была норовистой и с трудом проходила в двери Master_Botor пользовательница Reddit

Ранее люди, состоящие в долгом браке, назвали заметные со стороны признаки обреченных отношений. По словам многих пользователей, часто уставшие друг от друга пары перестают смеяться вместе.