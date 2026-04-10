13:37, 10 апреля 2026

Состоящие в долгом браке люди назвали заметные со стороны признаки обреченных отношений

Александра Лисица
Александра Лисица

Женщины и мужчины, состоящие в долгом браке, назвали заметные со стороны признаки обреченных отношений. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

По словам многих пользователей, часто уставшие друг от друга пары перестают смеяться вместе.

Небольшие шутки и игривое поддразнивание — то, что скрепляет долгосрочные отношения. Исчезновение этого — предупреждающий знак

Wooden-Luck1865пользователь Reddit

Другие назвали тревожным сигналом отсутствие поддержки интересов одного партнера другим.

Самая большая проблема, когда кто-то говорит: «Я не могу заняться этим безобидным хобби, мой партнер сойдет с ума». Считаю, одна из самых важных вещей в отношениях — уважение увлечений супруга, даже если вам это не нравится

TheEntropicManпользователь Reddit
Многие люди считают главным красным флагом обреченных отношений презрение друг к другу.

Отношения могут прекрасно сохраняться при наличии гнева. Иногда гнев даже может быть полезен. Но никакие отношения не выдержат презрения

eskimospy212пользователь Reddit

