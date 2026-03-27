Мужчины и женщины рассказали о самых нелепых разочарованиях на первых свиданиях

Женщины и мужчины рассказали о самых смешных разочарованиях, случавшихся с ними на первых свиданиях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторых пользователей визави удивляли своей высокомерностью.

На свидании он заявил: «Я не люблю говорить своим сотрудникам, что они хорошо поработали, потому что тогда они много о себе возомнят и будут думать, что они здесь главные» WorldWonderer111 пользовательница Reddit

Одного мужчину ждал неприятный сюрприз, когда девушка позвала его к себе в гости на ужин.

Когда я пришел, она приготовила еду только для себя. Макароны-бабочки из банки с каким-то сыром Quirky-Airline7578 пользователь Reddit

Другого парня девушка разочаровала отсутствием познаний в истории.

Сидели в ресторане, стены которого были увешаны старыми известными вырезками из газет. Спрашивала меня, настоящие ли они, происходило ли это на самом деле. Одна из вырезок была о выстреле в Кеннеди Cake_Donut1301 пользовательница Reddit

