Мужчины и женщины рассказали о самых нелепых разочарованиях на первых свиданиях

Женщины и мужчины рассказали о самых смешных разочарованиях, случавшихся с ними на первых свиданиях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Некоторых пользователей визави удивляли своей высокомерностью.
На свидании он заявил: «Я не люблю говорить своим сотрудникам, что они хорошо поработали, потому что тогда они много о себе возомнят и будут думать, что они здесь главные»
Одного мужчину ждал неприятный сюрприз, когда девушка позвала его к себе в гости на ужин.
Когда я пришел, она приготовила еду только для себя. Макароны-бабочки из банки с каким-то сыром
Другого парня девушка разочаровала отсутствием познаний в истории.
Сидели в ресторане, стены которого были увешаны старыми известными вырезками из газет. Спрашивала меня, настоящие ли они, происходило ли это на самом деле. Одна из вырезок была о выстреле в Кеннеди
