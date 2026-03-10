Реклама

12:32, 10 марта 2026

Мужчины и женщины рассказали о тайных страданиях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины поделились страданиями, которые вынуждены держать в тайне от своих близких. Возможностью выговориться они воспользовались в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина после кончины не воспитывавшего ее отца получила в распоряжение его имущество и, вскрыв сейф, сделала ужасную находку — конверт с собственными фотографиями.

В конверте было около 100 моих фотографий, со всеми негативами. На вид мне было года 3-4. Все они были откровенно порнографическими, настолько мерзкими, что меня чуть не стошнило. И вот мне 40 лет, а я впервые в своей жизни получила доказательство того, как он издевался надо мной, когда я была маленькой. Оно было у меня в руках, и я ничего не могла с ним поделать, потому что отца не стало раньше

luvlyasabeeпользовательница Reddit

Многие пользователи грустят о том, что живут не так, как мечтали в юности.

Скоро мне исполнится 40. Куда подевалась моя жизнь и почему она совсем не такая, какой я ее себе представлял? Скорблю по неслучившейся версии моей жизни

Living-Scar-8423пользователь Reddit
Еще одна женщина призналась, что страдает из-за того, что их с мужем совместные планы никогда не будут реализованы. Супруги собирались после выпуска младшего ребенка из университета купить дом у океана и отправиться путешествовать по стране, но у мужчины нашли рак прямой кишки третьей стадии, ему предстоит операция.

Нам нужно будет продать все ради того, чтобы муж выжил. Он думает, что ему осталось всего несколько лет, но я стараюсь сохранять позитивный настрой и не считать показатели выживаемости. Так что да, мечта о путешествии по стране на полгода и последующем переезде к океану испарилась. Теперь я могу только пожелать ему прожить достаточно долго, чтобы мы могли провести еще немного времени вместе

AussieGirl27пользовательница Reddit

Ранее врачи раскрыли на Reddit факты о человеческом теле, которые считают забавными. Так, пользователь, представившийся проктологом, объяснил, почему в анальную зону сложно занести инфекцию.

