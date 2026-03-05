Врачи поделились забавными фактами о человеческом теле

Врачи раскрыли на Reddit факты о человеческом теле, которые считают забавными. Своими знаниями специалисты поделились в разделе AskReddit.

Так, пользователь, представившийся проктологом, объяснил, почему в анальную зону сложно занести инфекцию.

Анус настолько хорошо кровоснабжается, что в него очень трудно занести инфекцию (за исключением венерических заболеваний). Вот почему геморрой может существовать в месте постоянного контакта с бактериями из фекалий, но заражения не происходит

lev10bard пользователь Reddit

Еще один врач рассказал, почему во время плавания люди чаще хотят в туалет

Вам приходится чаще мочиться, когда вы плаваете, потому что на почки оказывается большее гидростатическое давление, и это приводит к выделению большего количества мочи Cool-Instruction789 пользователь Reddit

Другой специалист поделился необычным фактом о работе мозга.

Вы можете нормально жить, имея только одно полушарие мозга. Некоторым людям с эпилепсией удаляют половину мозга, но они потом продолжают говорить, ходить и думать Cautious-Sail-7068 пользователь Reddit

