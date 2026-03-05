Реклама

17:31, 5 марта 2026Забота о себе

Врачи поделились забавными фактами о человеческом теле

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Врачи раскрыли на Reddit факты о человеческом теле, которые считают забавными. Своими знаниями специалисты поделились в разделе AskReddit.

Так, пользователь, представившийся проктологом, объяснил, почему в анальную зону сложно занести инфекцию.

Анус настолько хорошо кровоснабжается, что в него очень трудно занести инфекцию (за исключением венерических заболеваний). Вот почему геморрой может существовать в месте постоянного контакта с бактериями из фекалий, но заражения не происходит

lev10bardпользователь Reddit

Еще один врач рассказал, почему во время плавания люди чаще хотят в туалет

Вам приходится чаще мочиться, когда вы плаваете, потому что на почки оказывается большее гидростатическое давление, и это приводит к выделению большего количества мочи

Cool-Instruction789пользователь Reddit
Другой специалист поделился необычным фактом о работе мозга.

Вы можете нормально жить, имея только одно полушарие мозга. Некоторым людям с эпилепсией удаляют половину мозга, но они потом продолжают говорить, ходить и думать

Cautious-Sail-7068пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали после свадьбы. В частности, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

