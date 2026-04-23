11:10, 23 апреля 2026

Заграничный отпуск на майских подешевел для россиян

Зарина Дзагоева
Фото: Струнин Анатолий / РИА Новости

Средний чек заграничного отпуска на майских праздниках подешевел для россиян год к году с 227 тысяч до 212 тысяч рублей. Об этом говорится в совместном исследовании Росгосстраха и сервиса Travelata, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам директора по маркетингу Travelata Олега Козырева, продолжительность путешествий, напротив, выросла — с восьми до девяти ночей.

«В начале мая туристы выбирают преимущественно пляжные направления. На фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке популярное ранее направление ОАЭ отошло на второй план, а часть спроса сместилась в сторону Китая, в том числе благодаря действующему безвизовому режиму», — рассказал эксперт.

Помимо Китая, популярностью на майских пользуются Турция и Египет. При этом 55 процентов россиян выбирают пятизвездочные отели, 32 процента — четырехзвездочные, 9 процентов — трехзвездочные. Самыми востребованными форматами питания стали «все включено» (36 процентов) и «ультра все включено» (33 процента). Еще 22 процента путешественников предпочитают только завтраки.

Ранее эксперты сервиса назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей.

