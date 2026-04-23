Зеленский захотел поставить точку в одном вопросе

Зеленский: Необходимо поставить точку в вопросе владения оружием

Украинским властям необходимо поставить точку в вопросе свободного владения оружием гражданами. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова в своем Telegram-канале приводит «РБК-Украина».

«Это не просто, потому что это большая ответственность. Но соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ждет от правительства и МВД Украины совместной работы с депутатами Верховной Рады над соответствующей концепцией.

Ранее глава МВД страны Игорь Клименко высказался за предоставление украинцам права на ношение оружия. Министр добавил, что в ближайшее время МВД проведет экспертные обсуждения по этому вопросу.