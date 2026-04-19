На Украине после стрельбы в Киеве захотели разрешить гражданам носить оружие

Глава МВД Украины Клименко поддержал право граждан на огнестрельное оружие

Граждане Украины должны получить возможность носить огнестрельное оружие и использовать его для защиты. Право на ношение оружия поддержал глава МВД страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Полагаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту», — написал он.

Министр добавил, что в ближайшее время МВД проведет экспертные обсуждения с участием депутатов Верховной Рады, журналистов, ветеранов и общественности по подготовке соответствующего законопроекта.

В субботу, 18 апреля, в Киеве бывший военный Вооруженных сил Украины открыл огонь по прохожим, а затем ворвался в супермаркет и взял заложников. Стрелок был ликвидирован в результате операции спецназа Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) Нацполиции Украины.