02:00, 24 апреля 2026Наука и техника

Назван самый надежный способ блокировки смартфона

BGR: Cпособ разблокировки смартфона по лицу назвали самым надежным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Журналисты издания BGR сравнили способы разблокировки смартфонов по степени надежности. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы назвали функцию разблокировки устройства по лицу более надежной, чем по отпечатку пальца. Однако специалисты отметили важный нюанс — самым безопасным является метод именно трехмерного сканирования лица пользователя, который практически исключает возможность ложного срабатывания сенсора.

В качестве примера журналисты привели биометрическую систему Apple iPhone и Huawei Mate 80 Pro, которая делает трехмерный слепок лица пользователя. При разблокировке система учитывая мельчайшие детали лица владельца смартфона. Напротив, двухмерная система, которая оценивает лишь изображение, может быть легко взломана.

При этом специалисты отметили важное преимущество дактилоскопических сенсоров. Способ разблокировки по отпечатку пальца является менее заметным и более предпочтительным, когда лицо пользователя скрыто.

Ранее известный инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал, что смартфоны с маленьким экраном перестали выходить на рынок, так как большинству пользователей нужен большой дисплей. Также он отметил, что компактные устройства несовместимы с аккумулятором достаточной емкости.

