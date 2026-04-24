Исследователь НЛО свел счеты с жизнью на глазах у полицейских

В США исследователь НЛО свел счеты с жизнью на пороге своего дома

В США известный исследователь НЛО свел счеты с жизнью на глазах у прибывших на вызов полицейских, спасти его не смогли. Об этом сообщает The Independent.

53-летний Дэвид Уилкок, автор нескольких книг-бестселлеров и постоянный участник шоу «Древние пришельцы», жил в собственном доме в городе Нидерланд, штат Колорадо. Исследователь вел собственный канал на платформе YouTube и регулярно устраивал стримы для подписчиков, общее количество которых составляло примерно 500 тысяч человек. За два дня до рокового происшествия Уилкок написал в соцсети X: «Я еще не уверен, будет ли завтра шоу. У меня выдались очень богатые на события выходные». Он также опубликовал пост «для семьи», в котором написал, что «в любом случае хочет, чтобы все знали, как сильно он их любит и ценит». Он попросил людей помнить, что «Творец внутри нас, и мы живем в любящей вселенной». Уилкок сообщил, что «спал чудесно» и планирует прямой эфир, посвященный новому посту Трампа.

Во время последнего краткого выхода в эфир Уилкок выразил беспокойство в связи с тем, что «исчезают люди и ученые», назвал происходящее пугающим и намекнул на преследование. «Вы знаете, что случается с людьми, которые говорят правду», — сказал исследователь. Несколькими часами позже соседи вызвали к его дому полицию, сообщив, что Уилкок находится в состоянии сильного возбуждения и может представлять угрозу. Патрульные застали его с оружием в руках на пороге его дома.

За два года до этого в одном из интервью он утверждал, что намерен жить долго. «Я планирую жить долго, но если со мной что-то случится, мы знаем, что есть силы, которые не хотят, чтобы правда вышла наружу», — сказал тогда Уилкок.

Случай с уфологом совпал по времени с громким заявлением ФБР: за три дня до этого ведомство объявило о расследовании череды загадочных происшествий с учеными и военными, работавшими над секретными проектами. Уилкок стал 12-м человеком в этом списке. Ранее в собственных домах нашли без признаков жизни физика-ядерщика Нуну Лоурейру и астрофизика Карла Гриллмайра, а четверо сотрудников ядерных лабораторий и один специалист НАСА исчезли при странных обстоятельствах. В число пропавших входит и отставной генерал ВВС США Уильям Нил Маккасленд, которого называли «хранителем секретов НЛО».