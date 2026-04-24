Изнасиловавшие женщину на пляже мигранты пинали ее и плевали на нее в процессе

The Sun: Изнасиловавшие женщину на пляже мигранты признаны виновными

Трое мигрантов, изнасиловавших женщину на пляже в Европе, пинали ее и плевали на нее в процессе истязаний. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что мужчины обращались с ней «как с мясом» и неоднократно подвергали насилию, снимая происходящее на видео. Пострадавшая боялась, что злоумышленники расправятся с ней. Во время слушания дела в суде преступники пытались обвинить друг друга в произошедшем. Однако оказалось, что они намеренно «охотились» на женщин в этот вечер.

Всех троих признали виновными, приговор будет озвучен 15 июля. В предоставлении убежища мужчинам отказали.

Инцидент произошел 4 октября 2025 года в Брайтоне, Великобритания. Известно, что нападавшими были 25-летний житель Ирана Абдулла Ахмади, 20-летний Карин Аль-Данасурт и 25-летний Ибрагим Альшафе из Египта. Они проживали в отеле для просителей убежища. Жертва рассказала, что мужчины смеялись, когда та умоляла их остановиться.