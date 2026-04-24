14:39, 24 апреля 2026

Колония муравьев искусала россиян во сне в отеле Турции и попала на видео

Муравьи искусали россиян и их детей в номере пятизвездочного отеля Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Колония муравьев искусала российских туристов во сне в пятизвездочном отеле Barut Goia в городе Сиде (Турция) и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

О ситуации рассказала турагент Анна, клиенты которой заселились в гостиницу 21 апреля. По ее словам, муравьев россияне увидели уже в первый вечер. «Насекомых было немного, туристка убивала их тапком. Но после второй ночи родители обнаружили у детей многочисленные укусы, прислали мне фото и видео», — вспоминает она. На кадрах видно, как муравьи заполонили простыни на постелях.

После жалобы отель подготовил для туристов альтернативные номера на выбор и предложил им пройти медосмотр. Выяснилось, что в номере на полу были остатки сахара, что и могло привлечь насекомых, — участок хорошо обработали. Турагент поделилась, что россияне хотели переехать в другой отель, однако это было возможно только за свой счет. В итоге они остались, но сменили номер. После возвращения отдыхающие планируют написать претензию, заключила Анна.

Ранее российских туристов покусали огненные муравьи на курорте Таиланда. Супруги из Москвы арендовали виллу, а утром проснулись с волдырями по всему телу.

