Лавров ответил анекдотом на вопрос о дипломатии

Лавров ответил на вопрос об искусстве дипломатии анекдотом об армянском радио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот об армянском радио в ответ на вопрос, в чем заключается искусство российской дипломатии. На эту тему он высказался в интервью «Общественному телевидению России».

«Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?» Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что задача дипломатии заключается в отстаивании национальных интересов при уважении интересов достойных партнеров.

Ранее Лавров рассмешил иностранную делегацию на встрече со своим ливийским коллегой Тахером Бауром, пошутив про язык переговоров.