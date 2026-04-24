23:24, 24 апреля 2026

Лавров ответил анекдотом на вопрос о дипломатии

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот об армянском радио в ответ на вопрос, в чем заключается искусство российской дипломатии. На эту тему он высказался в интервью «Общественному телевидению России».

«Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?» Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что задача дипломатии заключается в отстаивании национальных интересов при уважении интересов достойных партнеров.

Ранее Лавров рассмешил иностранную делегацию на встрече со своим ливийским коллегой Тахером Бауром, пошутив про язык переговоров.

