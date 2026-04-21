Лавров насмешил арабов

Лавров насмешил делегацию из Ливии, пошутив про язык переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмешил иностранную делегацию на встрече со своим ливийским коллегой Тахером Бауром, пошутив про язык переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Встретившись с Бауром, Лавров начал беседу на английском, поблагодарив визави за приезд в Москву. Гость предложил вести переговоры на арабском и русском языках.

«А я думал, я по-русски говорил», — ответил глава российского МИД, вызвав смех ливийцев.

Ранее газета The Wall Street Journal выступила с мнением, что Штаты пытаются вытеснить Россию из Ливии. Осенью 2025 года заместитель командующего Африканским командованием США генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил о военных учениях сил специальных операций на ливийской территории. По версии издания, учения дадут Ливии доступ к оборудованию США и их партнеров, что позволит ей перестать зависеть от России и Белоруссии.

