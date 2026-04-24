В Москве вновь запустили речной транспорт

В Москве открыли сезон летней речной навигации

В Москве возобновляет работу речной транспорт. Об открытии летнего сезона речной навигации сообщается на сайте столичной мэрии.

В честь открытия сезона в пятницу, 24 апреля, по Москве-реке пройдет парад судов. С сегодняшнего дня вновь станут доступны экскурсионные, прогулочные и круизные маршруты. Ежедневно от московских вокзалов будет отправляться более 20 круизных теплоходов в десятки городов России — от Санкт-Петербурга до Астрахани. Первым в этом сезоне в путешествие отправится теплоход «Леонид Красин» — он отбудет с причала Северного речного вокзала в город Мышкин.

К открытию летнего сезона были приведены в порядок городские набережные и причалы: очищены парапеты, обновлены гранитные основания, резиновые отбойники и навигационная разметка в зонах посадки. На Северном и Южном речных вокзалах проверили инженерные и пожарные системы. Особое внимание, как отмечает градоначальник, уделили безопасности акватории: круглосуточный контроль за обстановкой на воде операторы речного ситуационного центра ЦОДД осуществляют с помощью 500 камер видеонаблюдения.

Изменения ждут и регулярный речной транспорт. К трем действующим маршрутам добавится четвертый, Лужники — Киевский, протяженностью более четырех километров. Он соединит районы Хамовники, Раменки, Дорогомилово, улучшив транспортную доступность более чем для 30 тысяч горожан. Кроме того, причал Киевский возьмет на себя роль единого транспортно-пересадочного узла между первым и четвертым маршрутами электросудов. Также будет увеличен действующий маршрут ЗИЛ — Новоспасский, его продлят до причала Красные Холмы на Космодамианской набережной.

2025 год, по словам Собянина, стал для московского речного судоходства рекордным — общее число поездок, включая регулярные электросуда, достигло 3,8 миллиона. За прошлое лето Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили свыше 2,2 тысячи судов, обслужив 360 тысяч пассажиров. В 2026 году, как ожидают в правительстве, показатели продолжат расти и поднимутся еще на 10 процентов.

В апреле в Москве запустили самый длинный в мире трамвайный маршрут. Новый трамвайный диаметр Т2 общей протяженностью 33 километра следует от станции метро «Чертановская» до станции «Новогиреево» МЦД-4.