16:55, 9 апреля 2026

Самый длинный в мире трамвайный маршрут запустили в Москве

В Москве запустили Т2, длиннейший городской диаметральный маршрут трамвая в мире
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве запустили новый трамвайный диаметр Т2. Он стал самым длинным в мире городским диаметральным маршрутом этого транспорта, сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Трамвай следует от станции метро «Чертановская» до станции «Новогиреево» МЦД-4. Общая протяженность маршрута достигает 33 километров, что делает его самым длинным в мире. Т2 связал 13 районов столицы и улучшил транспортную доступность более чем для двух миллионов москвичей.

«На Т2 расположено 79 остановок. Трамваи ходят каждые шесть минут. Московские трамвайные диаметры работают по стандартам наземного уличного метро», — уточнили в дептрансе. Курсируют по новому маршруту современные односекционные трамваи «Львенок-Москва» и трехсекционные «Витязь-Москва».

Первый трамвайный диаметр в Москве запустили в середине ноября 2025 года. Маршрут Т1 проходит от станции метро «Университет» на юго-западе Москвы до района Метрогородок на востоке. Общая протяженность пути достигает 27 километров.

