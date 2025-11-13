Экономика
17:55, 13 ноября 2025Экономика

В Москве появился новый вид общественного транспорта

Мэр Собянин: В Москве запустили первый маршрут трамвайного диаметра Т1
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

В Москве появился новый вид общественного транспорта — трамвайный диаметр. О запуске первого такого маршрута сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишет портал mos.ru.

«Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1», — заявил глава города. Протяженность маршрута будет достигать 27 километров, он пройдет от станции метро «Университет» на юго-западе Москвы до района Метрогородок на востоке.

«На диаметр выйдут 50 первых в России трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом. 64 остановки расположены через каждые 300-400 метров, а интервал движения будет 6 минут — это минимальный интервал для такого крупного проекта», — уточнил мэр.

Собянин назвал трамвайные диаметры линиями наземного метро. В планах запустить несколько маршрутов такого транспорта — они пройдут через центр и свяжут между собой отдаленные районы столицы. В результате до многих мест в городе получится добраться быстрее, чем на обычном метро.

Ранее жителям Москвы пообещали открытие 30 новых станций метро в ближайшие пять лет.

