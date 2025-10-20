Экономика
16:18, 20 октября 2025

В Москве в ближайшие пять лет появится 30 новых станций метро

Собянин: В ближайшие пять лет в Москве появится 30 новых станций метро
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшие пять лет в Москве откроют 30 новых станций метрополитена. Об их появлении жителям столицы рассказал мэр Сергей Собянин, его слова приводит пресс-служба мэра и правительства.

В понедельник, 20 октября, специалисты приступили ко второму этапу строительства Троицкой линии метро — мэр дал старт проходке левого перегонного тоннеля от уже функционирующей станции «Новомосковская» до будущих «Сосенок». В результате появится шесть новых станций, которые позволят соединить между собой Коммунарку и Троицк. «Построено 11 станций от "ЗИЛа" до "Коммунарки", и сегодня мы приступаем к завершающему этапу строительства Троицкой линии метро — от Коммунарки, собственно, до самого Троицка. Предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить шесть станций, обустроить транспортно-пересадочные узлы и все это вместе ввести в 2029 году. Новая Москва получит центральную ось транспортного каркаса, который будет обеспечивать его надежное развитие на десятки лет вперед», — убежден Собянин.

Помимо Троицкой, в столице строят Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро, которые будут состоять из 10 и восьми станций соответственно, а также станции «Гольяново», «Южный порт» и «Достоевская». В общей сложности в 2026-2028 годах, поделился информацией Собянин, в Москве собираются ввести 26,9 километра линий, одно электродепо и 13 станций — восемь на Рублево-Архангельской линии, четыре на первом участке Бирюлевской линии от «ЗИЛ» до «Курьяново», а также «Гольяново» Арбатско-Покровской линии.

Градоначальник добавил, что в ближайшие три года планируется приступить к работам, связанным с проектированием новой линии метрополитена в Сколково и нескольких других веток подземки.

Ранее в октябре стало известно, что в московском метро появились переговорные кабины. Они будут бесплатными для всех желающих вплоть до конца 2025 года.

