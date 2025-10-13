В московском метро появились переговорные кабины

Ликсутов: В московском метро установили бесплатные переговорные кабины

В московском метро появились бесплатные переговорные кабины. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пишет пресс-служба метрополитена.

Новые кабины позволят поговорить по телефону в тишине во время поездки в метро. Они оборудованы разъемами USB и Type-C для зарядки, рабочим местом и искусственным освещением, а также стеклянной непрозрачной дверью, через которую нельзя будет заглянуть в гаджет пользователя. Помимо этого, кабины не пропускают звуки. С комфортом разместиться в них, уточнил Ликсутов, сможет один человек.

По информации чиновника, одну из таких кабин установили на станции «Комсомольская», а вторую — в пересадочной зоне «Нижегородской». Чтобы арендовать их, необходимо либо заблаговременно забронировать нужное время в мобильном приложении нового сервиса аренды акустических кабин, либо отсканировать QR-код на двери кабины или плакатах, чтобы получить временной слот от 15 минут прямо на месте. До конца 2025 года кабины будут бесплатными. «Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях», — заявил Ликсутов.

