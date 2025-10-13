Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 13 октября 2025Экономика

В московском метро появились переговорные кабины

Ликсутов: В московском метро установили бесплатные переговорные кабины
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»

В московском метро появились бесплатные переговорные кабины. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пишет пресс-служба метрополитена.

Новые кабины позволят поговорить по телефону в тишине во время поездки в метро. Они оборудованы разъемами USB и Type-C для зарядки, рабочим местом и искусственным освещением, а также стеклянной непрозрачной дверью, через которую нельзя будет заглянуть в гаджет пользователя. Помимо этого, кабины не пропускают звуки. С комфортом разместиться в них, уточнил Ликсутов, сможет один человек.

По информации чиновника, одну из таких кабин установили на станции «Комсомольская», а вторую — в пересадочной зоне «Нижегородской». Чтобы арендовать их, необходимо либо заблаговременно забронировать нужное время в мобильном приложении нового сервиса аренды акустических кабин, либо отсканировать QR-код на двери кабины или плакатах, чтобы получить временной слот от 15 минут прямо на месте. До конца 2025 года кабины будут бесплатными. «Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях», — заявил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в столице появились первые велостанции с арендными пауэрбанками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

    Трампа захотели наградить самой престижной премией Израиля

    Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

    Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости