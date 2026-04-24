Бывший СССР
05:29, 24 апреля 2026Бывший СССР

На Украине предрекли возвращение обиженных на власть и общество психически больных бойцов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иностранным агентом) предрек возвращение с фронта обиженных на власть и общество психических больных бойцов ВСУ.

По словам эксперта, у киевских властей нет денег, чтобы их лечить. Кроме того, после завершения боевых действий многие из них будут считать, что государство им обязано, но повернулось спиной, поэтому бывшие военные будут решать вопросы и добиваться справедливости тем способом, к которому привыкли — при помощи оружия.

Бондаренко добавил, что военные и другие категории украинцев будут «смотреть друг на друга с ненавистью» из-за ряда иных противоречий, например, те, кто остался на Украине и уехавшие за границу, русскоязычные и те, кто говорит на украинском, прихожане разных церквей и другие.

«Все это в совокупности в ближайшие пять-десять лет будет создавать определенное нервозное поле. Говорить о том, что государство сможет эффективно защитить граждан, можно только тогда, когда есть ресурс — как финансовый, так и человеческий», — сказал политолог. Он выразил уверенность, что таких средств у Киева нет.

Член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин заявил о «моральной шизофрении» общества из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не решил задачу, что ему важнее, люди или территории.

