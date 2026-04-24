Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:22, 24 апреля 2026Интернет и СМИ

На Западе неожиданно высказались о кредите для Украины

Фази: Решение Евросоюза выделить 90 миллиардов Киеву навредит самим украинцам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Предоставление Европейским союзом (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро Украине плохо обернется для жителей страны. Такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

«Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам», — высказался он.

По мнению журналиста, это делается лишь во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС окончательно утвердил кредит Киеву на сумму 90 миллиардов евро. «Обещано, выполнено, реализовано», — указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok