10:46, 24 апреля 2026

НАТО и Россия поиграли в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Пилоты НАТО и России играют в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем — настороженно, но без риска начала войны, оценивают друг друга. Об этом сообщает Associated Press (AP).

22 апреля шесть стран НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС над Балтийским морем. Как отмечает издание, Россия и НАТО на данный момент находятся в разногласиях по поводу Украины, но не в состоянии войны, поэтому пилоты с обеих сторон просто наблюдали и снимали друг друга на видео — держась на расстоянии, «как осторожные коты с выпущенными когтями», с видимыми, но не используемыми ракетами.

AP уточняет, что одна из целей этих демонстративных жестов состоит в том, чтобы предотвратить перерастание холодных отношений между НАТО и Россией из-за конфликта на Украине в открытую враждебность. Командиры и пилоты, выполняющие задачи воздушного патрулирования НАТО на восточном фланге альянса, заявляют, что их цель — сдерживание, а не провокация.

«Это игра в кошки-мышки, или, скорее, в кошки-кошки. Мы следим друг за другом, внимательно изучаем друг друга и стараемся убедиться, что дело не зайдет слишком далеко», — сказал командир французского авиакрыла из четырех истребителей Rafale подполковник Александр.

Ранее стало известно, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС), в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в России. Местом проведения учений, в ходе которых будет отрабатываться сценарий ответа на якобы «возможное нападение России», станет север Польши и Балтийское море.

