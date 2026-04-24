07:53, 24 апреля 2026

Названа цель поездки Зеленского на саммит Евросоюза

Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, почему президент Украины Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит Евросоюза на Кипре лично. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Христофору назвал цель поездки Зеленского на саммит Евросоюза и подчеркнул, что тот прибыл для опережения будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении финансовой поддержки.

«Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог», — отметил он.

По мнению журналиста, Зеленский надеется, что Украине не придется возвращать этот беспрецедентный кредит.

Ранее Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза поблагодарил их за кредит для Киева на 90 миллиардов евро словами «отличный день». Он подчеркнул, что целью Украины остается мирное урегулирование кризиса.

