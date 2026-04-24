01:01, 24 апреля 2026

Опытный свингер рассказал о причине разочарования в оргиях

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Опытный свингер застукал жену в постели с соседом и захотел завязать с оргиями. Как убедить супругу сделать то же самое, он поинтересовался у эксперта по отношениям Джейн О’Горман, пишет Daily Star.

Мужчина рассказал, что вместе с женой четыре года практиковал групповой секс. Однако он разочаровался в нем после того, как случайно увидел партнершу в постели с другим свингером. «Я десятки раз занимался сексом у нее на глазах с другими женщинами. В этой ситуации меня задело то, что она делала это с настоящей страстью и эмоциями, а не просто совокуплялась на вечеринке», — признался он.

После произошедшего пара поругалась. По словам читателя, он обвинил жену в измене, а она его — в двойных стандартах. «Она злится на меня, и я боюсь, что она влюбилась в того другого парня. Каждое утро я просыпаюсь с чувством пустоты внутри. Как мне это исправить?» — спросил он.

О'Горман заявила, что в этой ситуации нужно понять, что менять эротические предпочтения в течение жизни — нормально. Сначала супруги вместе наслаждались групповым сексом, но потом что-то изменилось. «Вам с женой нужно вернуться к этому моменту и обсудить, что делать дальше», — считает эксперт.

О'Горман посоветовала читателю спросить у жены, что она чувствует к тому мужчине, станут ли эти чувства помехой браку и будет ли она сожалеть, если участие в секс-вечеринках прекратятся.

Ранее врач Джен Кодл предупредила о трех вещах, которые не следует делать перед сексом. По ее словам, перед половым актом не стоит принимать антигистаминные препараты и делать интимные стрижки.

