06:01, 24 апреля 2026

Парень пришел домой и через минуту выставил лучшего друга на улицу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Unable_Speed_5742 рассказал, как в одно мгновение разорвал отношения со своим лучшим другом, с которым он снимал комнату. Парень выставил его на улицу через минуту после того, как пришел домой.

«Мы [с лучшим другом] делили арендную плату пополам. Он утверждал, что покупает и продает на eBay, но я ему не верил, хотя меня это и не волновало, поскольку он ни разу не пропустил платеж. Он постоянно сидит за компьютером в поисках работы. Хорошо, что у него есть, с кем снимать жилье», — написал автор.

Со временем он начал замечать странное совпадение: в те дни, когда его девушка по какой-то причине не могла провести с ним время, занят оказывался и его сосед. При этом сама избранница автора стала чаще просить у него деньги в последнее время, хотя в ее жизни не происходило никаких драматичных перемен.

«Однажды на кухне я увидел, что на лежащий на столе телефон моего друга пришло уведомление о переводе 700 долларов от Сары — моей девушки. В ответ на прямой вопрос он заявил, что деньги прислала его кузина с таким же именем. Пару дней спустя я тусовался с коллегами, а, вернувшись домой, обнаружил припаркованную машину своей девушки. Захожу и вижу, как она и мой лучший друг целуются», — рассказал автор.

В итоге выяснилось, что Сара долгое время помогала соседу оплачивать его часть аренды. Параллельно между ними завязались отношения, продолжавшиеся много месяцев. Автор, не задумываясь, выставил парочку из дома и полностью разорвал отношения и с другом, и с девушкой.

Ранее женщина заподозрила мужа в измене после нелепой истории об изнасиловании. Тот рассказал ей, что во время визита в бар с коллегами во время одной из командировок упал на пол, а одна из девушек стянула с него штаны.

