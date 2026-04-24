17:36, 24 апреля 2026

Сертификацию двигателя для SJ-100 перенесли

Замглавы Минпромторга Абраменков назвал срок сертификации двигателя для SJ-100
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Паршина / РИА Новости

Авиационный двигатель ПД-8, который должен заменить франко-российский SaM146 на самолете SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, не удастся сертифицировать в апреле, но в течение месяца работы будут завершены. Об этом на форуме «Инновации. Технологии. Производство» рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, передает ТАСС.

«Двигатель ПД-8, буквально, я думаю, не более месяца пройдет до получения сертификата типа на этот двигатель», — пообещал он.

Месяц назад на итоговой коллегии Минтранса были представлены материалы Росавиации, где говорилось о планах сертифицировать ПД-8 в апреле. До этого испытания хотели довести до конца в ноябре 2025 года, а еще в 2020-м глава «Ростеха» Сергей Чемезов предполагал, что работы по силовой установке завершат в 2023-м.

В январе Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») отмечала, что работы по сертификации ПД-8 удастся закончить ближе к концу лета. При этом некоторые эксперты выражают сомнения, что разработчику удастся уложиться в настолько короткие сроки.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов объяснил, что сертификация импортозамещенного самолета МС-21 задерживается, поскольку к началу апреля выполнено только 29 процентов необходимых полетов.

