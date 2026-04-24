19:16, 24 апреля 2026Бывший СССР

Появилось видео уничтожения укрытия ВСУ экспериментальным снарядом

Удар России по ВСУ экспериментальным термобарическим снарядом попал на видео
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Россия нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) экспериментальным термобарическим снарядом. Видео опубликовал Telegram-канал сводок с купянского направления «Птицин».

«Залетевший в дом к противнику дрон-FPV буквально стер в пыль строение, завалив боевиков строительным мусором», — сказано в публикации.

Отмечается, что снаряд попал в здание, где находилось не менее пяти украинских военнослужащих. На снятом с дрона видео можно заметить высокий столб дыма от удара.

Ранее российские военные поразили несколько пунктов временной дислокации (ПВД) украинских подразделений. В Константиновке ликвидирован ПВД 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-1500. Также в Херсоне атаке ФАБ-500 подвергся ПВД 34-й бригады управления ВСУ.

