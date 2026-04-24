Появилось видео уничтожения укрытия ВСУ экспериментальным снарядом

Удар России по ВСУ экспериментальным термобарическим снарядом попал на видео

Россия нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) экспериментальным термобарическим снарядом. Видео опубликовал Telegram-канал сводок с купянского направления «Птицин».

«Залетевший в дом к противнику дрон-FPV буквально стер в пыль строение, завалив боевиков строительным мусором», — сказано в публикации.

Отмечается, что снаряд попал в здание, где находилось не менее пяти украинских военнослужащих. На снятом с дрона видео можно заметить высокий столб дыма от удара.

Ранее российские военные поразили несколько пунктов временной дислокации (ПВД) украинских подразделений. В Константиновке ликвидирован ПВД 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-1500. Также в Херсоне атаке ФАБ-500 подвергся ПВД 34-й бригады управления ВСУ.