При столкновении автобуса с фурой в Ленобласти погиб человек

22:56, 24 апреля 2026Россия

При столкновении автобуса с фурой в Ленобласти погиб один пассажир
Марина Совина

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

При столкновении автобуса с фурой в Гатчинском районе Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщило ГУ МЧС по российскому региону в мессенджере MAX.

Уточняется, что в автобусе находились одиннадцать человек. Один пассажир погиб, десять человек пострадали и были госпитализированы.

В настоящее время движение перекрыто. Причина аварии и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что десять человек пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в Петровском районе Саратовской области. Предположительно, водителю стало плохо.

