Раскрыто отношение Трампа к главе ФБР после сообщений о его проблемах с алкоголем

Президент США Дональд Трамп доверяет директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшу Пателу, несмотря на сообщения о его проблемах с алкоголем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, американский лидер уверен, что Патель и команда по обеспечению правопорядка будет и дальше успешно бороться с преступностью.

Ранее издание The Atlantic писало, что глава ФБР «встревожил коллег» своим поведением в связи с якобы чрезмерным употреблением алкоголя и постоянным отсутствием на рабочем месте. Сообщалось, что в течение последнего года сотрудники охраны Пателя неоднократно испытывали трудности с тем, чтобы разбудить его, «поскольку он, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения».

Позднее Патель опроверг эту информацию, назвав ее «лживыми нападками».