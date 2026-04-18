15:29, 18 апреля 2026

Пристрастие директора ФБР к алкоголю встревожило его коллег

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Коллеги директора ФБР Кэша Пателя встревожились из-за его поведения в связи с чрезмернм употреблением алкоголя и постоянным отсутствием на рабочем месте. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

«Патель встревожил коллег эпизодами чрезмерного употребления алкоголя и необъяснимыми пропусками работы (...). Его пристрастие к алкоголю является постоянной причиной беспокойства в правительстве (...). В начале своей работы в ФБР встречи и брифинги приходилось переносить на более позднее время из-за его алкогольных ночей», — передает журнал слова неназванных американских чиновников.

По данным источников, в течение последнего года сотрудники охраны директора ведомства неоднократно испытывали трудности с тем, чтобы разбудить Пателя, «поскольку он, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения». Более того, в 2025 году им понадобилось «специальное оборудование для взлома дверей».

Частое отсутствие чиновника на рабочем месте и невозможность связаться создают проблемы в ФБР, поскольку задерживаются принятия срочных решений, необходимых для продвижения расследований. Некоторые из его коллег начали расценивать поведение Пателя как «угрозу общественной безопасности».

Согласно информации издания, высокопоставленные представители администрации США уже обсуждают замену Пателя, а сам он обеспокоен тем, что его пребывание на должности находится под угрозой.

28 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп отчитал Пателя за его поведение после победы американской сборной по хоккею на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

    Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

    Захарова напомнила о победившей при Путине коррозию истории России

    Перестрелка в российском регионе попала на видео

    Названы объемы выпиваемого россиянами кофе

    Контейнеровоз был атакован у берегов Омана

    На Украине поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом

    Появились новые подробности о состоянии Тарасовой

    47-летняя Толкалина показала уши с бриллиантами

    Посетительницу российского солярия оставили без трусов

    В Ингушетии произошла перестрелка с участием призера Олимпийских игр

    Все новости
