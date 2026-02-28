Трамп отчитал директора ФБР за выпитое пиво

NBC: Трамп отчитал директора ФБР Пателя за его поведение на Олимпийских играх

Президент США Дональд Трамп отчитал директора ФБР Кэша Пателя за его поведение после победы американской сборной по хоккею на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Директор ФБР стал популярным в сети после публикации его празднования победы США над Канадой. На видео Патель, который является заядлым хоккейным болельщиком, пьет пиво, кричит и стучит по столу, демонстрируя бурный восторг.

«Трамп был разочарован поведением директора ФБР Кэша Пателя на зимних Олимпийских играх и выразил свое недовольство в разговоре с ним (...). Трамп, который не употребляет алкоголь, сказал Пателю, что недоволен не только этой сценой, но и использованием правительственного самолета для поездки в Милан», — сообщили собеседники телеканала.

22 февраля сборная США победила Канаду и выиграла золото Олимпиады-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. Американская сборная впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.