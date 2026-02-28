Реклама

16:03, 28 февраля 2026Мир

Трамп отчитал директора ФБР за выпитое пиво

NBC: Трамп отчитал директора ФБР Пателя за его поведение на Олимпийских играх
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетЗимние Олимпийские игры
Каш Патель во время матча (в центре)

Каш Патель во время матча (в центре). Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Президент США Дональд Трамп отчитал директора ФБР Кэша Пателя за его поведение после победы американской сборной по хоккею на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Директор ФБР стал популярным в сети после публикации его празднования победы США над Канадой. На видео Патель, который является заядлым хоккейным болельщиком, пьет пиво, кричит и стучит по столу, демонстрируя бурный восторг.

«Трамп был разочарован поведением директора ФБР Кэша Пателя на зимних Олимпийских играх и выразил свое недовольство в разговоре с ним (...). Трамп, который не употребляет алкоголь, сказал Пателю, что недоволен не только этой сценой, но и использованием правительственного самолета для поездки в Милан», — сообщили собеседники телеканала.

22 февраля сборная США победила Канаду и выиграла золото Олимпиады-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. Американская сборная впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.

