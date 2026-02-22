Реклама

18:53, 22 февраля 2026

Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters

Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась на Okko.

В решающем матче команда оказалась сильнее Канады. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев — Кэйл Макар.

Букмекеры называли Канаду фаворитом хоккейного турнира Олимпиады. Аналитики считали, что финал будет результативным.

Впервые с 2014 года в Олимпиаде принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги. На Играх в Сочи победу одержала сборная Канады.

