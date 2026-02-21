Назван фаворит хоккейного турнира Олимпиады-2026

Канаду назвали фаворитом хоккейного турнира Олимпиады-2026 с США

Букмекеры назвали фаворита хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии между сборными США и Канады. Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры отдают предпочтение Канаде — победа в основное время за коэффициент 2,20 (вероятность 42 процента), с учетом овертайма — 1,77. Триумф США оценивается коэффициентом в 2,06 (победа в основное время — 2.65, овертайме — 4,00).

Ожидается результативный матч: тотал больше 4,5 шайбы — 1,63, меньше — 2,18. Первый гол — США (1,96) или Канада (1,76); самый результативный период — второй (3,30).

Финал хоккейного турнира зимней Олимпиады-2026 сложился североамериканским: Канада встретится с США 22 февраля в 16:10 по московскому времени.