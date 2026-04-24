Россиянка разозлилась на двухмесячного ребенка и бросила об пол

В Брянске осудили женщину, бросившую двухмесячного ребенка об пол

В Брянске осудили женщину, бросившую двухмесячного ребенка об пол. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Она признана виновной по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего») УК РФ.

Как установил суд, местная жительница в состоянии алкогольного опьянения с размаху бросила своего двухмесячного ребенка на пол. В результате удара он получил тяжелые травмы, в том числе перелом теменной кости.

Фигурантка полностью признала вину и объяснила свои действия тем, что ее сильно разозлил плач мальчика.

Суд приговорил женщину к трем годам колонии общего режима.

В апелляционной жалобе осужденная просила изменить приговор и смягчить наказание. Судебная коллегия по уголовным делам определила, что суд первой инстанции учел все имеющие значение обстоятельства и обоснованно пришел к выводу о том, что исправление осужденной возможно только в случае реального лишения свободы. В связи с этим приговор оставлен без изменения.

