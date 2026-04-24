Забившего молотком жену и спалившего дом пенсионера будут лечить

13:06, 24 апреля 2026

В Ишиме российский пенсионер забил жену молотком и уехал в психбольницу
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюменской области 75-летнего пенсионера из города Ишим отправили на принудительное лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Такое решение суд вынес после того, как пожилой мужчина учинил расправу над женой, нанеся ей не менее шести ударов молотком по голове. После этого он поджег дом, и раненая задохнулась дымом. Обследование показало, что пожилой мужчина имеет психическое расстройство, а потому не способен отдавать отчет в том, что творит. Его освободили от уголовной ответственности и направили лечиться.

Ранее в Кемеровской области к восьми годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, осужденного за расправу над супругой.

