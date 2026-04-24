Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:56, 24 апреля 2026

Сразу три аэропорта Северного Кавказа ввели ограничения

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Сразу три аэропорта Северного Кавказа ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о воздушных гаванях Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Известно, что полеты приостановили для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в апреле 2026 года в сравнении с мартом. Так, в этом месяце ограничения ввели уже 290 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok