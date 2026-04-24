Росавиация: Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

Сразу три аэропорта Северного Кавказа ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о воздушных гаванях Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Известно, что полеты приостановили для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в апреле 2026 года в сравнении с мартом. Так, в этом месяце ограничения ввели уже 290 раз.