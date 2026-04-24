Стартовую площадку российского «Союза» взорвали

Стартовую площадку российского «Союза» на европейском космодроме Куру взорвали

Стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ» на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали посредством взрыва. Соответствующие кадры можно увидеть в Telegram-канале эксперта в области российской космонавтики, бывшего руководителя пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Струговца.

Демонтаж мобильной башни обслуживания, которая в высоту достигает 52 метров, произошел в пятницу, 24 апреля. Перед этим сотрудники космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, используемые для приведения ракеты в вертикальное положение.

В марте портал European Spaceflight сообщил, что компания MaiaSpace перенесла с 2026 года на 2027-й первый пуск ракеты Maia с переоборудованной площадки носителя «Союз-СТ» российского производства на космодроме Куру во Французской Гвиане.

По данным французской компании, для запуска Maia планируется сохранить до 80 процентов инфраструктуры, обеспечивающей старты «Союза-СТ», включая монтажно-испытательный комплекс, железную дорогу, хранилища жидкого кислорода и заправочные станции.

«Союз-СТ» — вариант российской ракеты среднего класса «Союз-2» для запусков с космодрома Куру. В период с 2011 по 2022 год с европейской площадки во Французской Гвиане (Южная Америка) было совершено 27 ракетных запусков. С началом специальной военной операции пуски «Союз-СТ» прекратились. В настоящее время площадка «Союз-СТ» на Куру переоборудуется под новую европейскую ракету Maia.