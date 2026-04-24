Суд вынес приговор поселившей террористов «Крокуса» управляющей отеля

05:36, 24 апреля 2026

Суд дал три года управляющей отелем, где жили исполнители теракта в «Крокусе»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Global Look Press

Управляющей апарат-отеля, где незаконно проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», вынесли приговор — суд дал ей три года лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных материалах говорится, что женщина не уведомила госорганы о прибытии иностранцев в страну. Уточняется, что у них не было разрешения на временное проживание в России. «Ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание в апарт-отеле наличными денежными средствами либо переводом на банковскую карту, ночевали, после чего собирали все свои вещи и уходили, а потом снова приходили и заново заселялись», — рассказала подсудимая в ходе заседания.

В результате ее признали виновной в организации незаконного пребывания иностранцев. Кроме того, ей запретили работать в сфере гостиничного бизнеса на протяжении двух лет. Она раскаялась и не стала отрицать свою вину.

Ранее стало известно, что изначально боевики из «Крокуса» хотели атаковать башню «Москва-Сити», но передумали.

