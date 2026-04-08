Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:24, 8 апреля 2026

Стала известна первоначальная цель террористов из «Крокуса»

ТАСС: Боевики из «Крокуса» хотели атаковать башню «Москва-Сити», но передумали
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Первоначальной целью террористов, которые напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, была одна из башен делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Исполнители быстро решили, что здание не подходит под цель для теракта. Тогда проживающий за рубежом куратор Сайфулло выбрал в качестве места нападения «Крокус».

Ранее стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» планировали провести два нападения в Москве в один день. Позже от этого плана отказались и направили в Красногорск усиленную группу боевиков. Какое место должно было стать второй целью террористов, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok