Стала известна первоначальная цель террористов из «Крокуса»

ТАСС: Боевики из «Крокуса» хотели атаковать башню «Москва-Сити», но передумали

Первоначальной целью террористов, которые напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, была одна из башен делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Исполнители быстро решили, что здание не подходит под цель для теракта. Тогда проживающий за рубежом куратор Сайфулло выбрал в качестве места нападения «Крокус».

Ранее стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» планировали провести два нападения в Москве в один день. Позже от этого плана отказались и направили в Красногорск усиленную группу боевиков. Какое место должно было стать второй целью террористов, не уточняется.

