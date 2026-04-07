06:52, 7 апреля 2026

Стало известно о планах организаторов теракта в «Крокусе» провести еще один в Москве

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были намерены провести еще один в этот же день в Москве. После террористы от данного плана отказались, рассказал журналистам ТАСС один из участников судебного процесса.

Следствие установило, что проживающий за рубежом куратор Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение людей к совершению двух террористических актов, которые планировались на территории российской столицы.

«Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на "Крокус сити холл". В нем должны были участвовать два человека, в "Крокусе" — три», — добавил собеседник издания. По данным источника, куратор террористов сейчас объявлен в розыск.

Место, где могла произойти вторая атака, как и способ его совершения, не уточняется. В результате нападения террористы планировали «убить много людей», выяснили журналисты, изучив материалы дела.

Ранее стало известно, что один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) свел счеты с жизнью. Осужденного нашли в камере СИЗО-1 с признаками механической асфиксии.

    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    Россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел»

    Скандальная порнозвезда переспала с 10 тысячами мужчин за 48 часов

    Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

    В российском регионе при атаке дрона погибли ребенок и двое взрослых

    Объявлено о крайне тяжелом состоянии российской учительницы после нападения подростка

    Иран предложил США план завершения войны

    Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

    Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

    Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

    Все новости
