Стало известно о планах организаторов теракта в «Крокусе» провести еще один в Москве

ТАСС: Организаторы теракта в «Крокусе» хотели устроить еще один теракт в Москве

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были намерены провести еще один в этот же день в Москве. После террористы от данного плана отказались, рассказал журналистам ТАСС один из участников судебного процесса.

Следствие установило, что проживающий за рубежом куратор Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение людей к совершению двух террористических актов, которые планировались на территории российской столицы.

«Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на "Крокус сити холл". В нем должны были участвовать два человека, в "Крокусе" — три», — добавил собеседник издания. По данным источника, куратор террористов сейчас объявлен в розыск.

Место, где могла произойти вторая атака, как и способ его совершения, не уточняется. В результате нападения террористы планировали «убить много людей», выяснили журналисты, изучив материалы дела.

Ранее стало известно, что один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) свел счеты с жизнью. Осужденного нашли в камере СИЗО-1 с признаками механической асфиксии.