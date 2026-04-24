В Госдуме заявили о «переломе» в позиции США и Европы

Аксаков: Позиция США и стран Европы в отношении России меняется

Позиция США и Европы в отношении России меняется. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока еще нет никаких гарантий, но есть определенные сигналы о том, что позиция США и стран Европы в отношении нашей страны меняется. Сейчас все идет к тому, что уже в этом году в международной политике наступит определенный перелом», — заявил он.

По его словам, ситуация для России будет меняться в положительную сторону. Он привел в пример допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, что является «хорошим знаком».

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Еврокомиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия.