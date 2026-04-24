21:18, 24 апреля 2026Россия

В Госдуме заявили о «переломе» в позиции США и Европы

Аксаков: Позиция США и стран Европы в отношении России меняется
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Позиция США и Европы в отношении России меняется. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока еще нет никаких гарантий, но есть определенные сигналы о том, что позиция США и стран Европы в отношении нашей страны меняется. Сейчас все идет к тому, что уже в этом году в международной политике наступит определенный перелом», — заявил он.

По его словам, ситуация для России будет меняться в положительную сторону. Он привел в пример допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, что является «хорошим знаком».

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Еврокомиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    В Белом доме сделали заявление о решении Трампа по Ирану

    На Западе неожиданно высказались о кредите для Украины

    В Госдуме заявили о «переломе» в позиции США и Европы

    В ЕП оценили решение против России фразой «хомяк в колесе»

    Лещенко рассказал о раздражающем его большом числе черных в футболе и баскетболе

    Евросоюзу указали на большую ошибку в отношении России

    В «Литрес» прокомментировали маркировку о наркотиках в книгах Пушкина и Тургенева

    Россиян предупредили об опасности частых ночных походов в туалет

    Слонихи затоптали охотившегося на антилоп миллионера

    Все новости
