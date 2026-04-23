23:03, 23 апреля 2026

В Хорватии назвали нереальным вступление Украины в ЕС до начала 2027 года

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Global Look Press

Украина не станет членом Евросоюза (ЕС) до начала 2027 года, такой сценарий нереален, считает премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Пленкович напомнил, что еще ни одно расширение не происходило так быстро, чтобы завершить его за семь месяцев. «До сих пор не открыто ни одного кластера, а сейчас почти май. Полноценное членство за такой короткий срок маловероятно», — пояснил премьер.

Он также подчеркнул, что не хочет называть какие-либо конкретные даты и спекулировать на этом, отметив, что Хорватия несколько раз переносила ожидаемые сроки своего вступления в Евросоюз.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что лидеры ЕС во время саммита на Кипре допустили снятие некоторых красных линий по членству Украины в блоке.

