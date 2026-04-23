21:14, 23 апреля 2026Мир

В Евросоюзе допустили снятие некоторых красных линий по Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидеры Европейского союза (ЕС) во время саммита на Кипре допустили снятие некоторых красных линий по членству Украины в блоке. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что рассматривается несколько предложений. «Но на данный момент процесс осуществляется так же, как и для всех остальных, если только не будет достигнута иная договоренность», — указала Каллас.

Дипломат добавила, что Евросоюз может продвинуться по другим вопросам, которые были до этого заблокированы или расценивались как красные линии.

Ранее Каллас заявила, что партнеры Европейского союза не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. Она подчеркнула, что ЕС часто просит партнеров помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    «Радиостанция Судного дня» передала восьмое за день сообщение с загадочным словом

    Названа идеальная частота опорожнения кишечника

    Супруги раскрыли секрет 62-летнего брака

    Американский певец обвинил российского артиста в краже и обмане

    В Евросоюзе допустили снятие некоторых красных линий по Украине

    Трамп высказался об угрозах уничтожить Иран

    В Германии оценили отношения с Россией из-за новой военной стратегии

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Все новости
