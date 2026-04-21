21:11, 21 апреля 2026

Каллас пожаловалась на партнеров ЕС из-за Украины

Каллас: Партнеры Евросоюза не хотят помогать нам с Украиной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Omar Havana / Reuters

Партнеры Европейского союза (ЕС) не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. На это в ходе пресс-конференции пожаловалась глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, ЕС часто просит партнеров помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.

«Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, — это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство», — сказала она.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против России и Ирана. «Мы тесно сотрудничаем с партнерами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество в вопросе санкций», — отметила она.

