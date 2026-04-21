Каллас заявила об обсуждении со странами Персидского залива санкций против России

Каллас: ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против России

Европейский союз (ЕС) обсуждает со странами Персидского залива санкции против России и Ирана. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит Европейская служба внешних связей.

«Мы тесно сотрудничаем с партнерами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество в вопросе санкций», — отметила она.

Глава евродипломатии добавила, что ЕС хочет углубить сотрудничество со странами Персидского залива в области безопасности и обороны.

Ранее Каллас заявила, что ЕС следует вернуться к рассмотрению инициатив по Украине, которые ранее были заблокированы правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном.