21:01, 21 апреля 2026Мир

Каллас заявила об обсуждении со странами Персидского залива санкций против России

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Европейский союз (ЕС) обсуждает со странами Персидского залива санкции против России и Ирана. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит Европейская служба внешних связей.

«Мы тесно сотрудничаем с партнерами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество в вопросе санкций», — отметила она.

Глава евродипломатии добавила, что ЕС хочет углубить сотрудничество со странами Персидского залива в области безопасности и обороны.

Ранее Каллас заявила, что ЕС следует вернуться к рассмотрению инициатив по Украине, которые ранее были заблокированы правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

