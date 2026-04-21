Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

Каллас: ЕС следует вернуться к ранее заблокированным инициативам по Украине

Европейскому союзу (ЕС) следует вернуться к рассмотрению инициатив по Украине, которые ранее были заблокированы правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает The Guardian.

Глава евродипломатии отметила, что после поражения Орбана на выборах в венгерский парламент у Евросоюза появился «новый импульс», который позволит объединению принять ряд важных решений.

«Нам следует вернуться к давно заблокированным решениям, включая открытие переговорных кластеров с Украиной и оружейную инициативу Европейского фонда мира. Кроме того, нам следует вернуться к санкциям [против России], которые ранее обсуждались, но не были согласованы, а также приступить к разработке нового пакета санкций», — сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что уходящее правительство Венгрии согласилось на этой неделе разблокировать кредит ЕС для Киева в размере 90 миллиардов евро.