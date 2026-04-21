19:37, 21 апреля 2026

Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует вернуться к рассмотрению инициатив по Украине, которые ранее были заблокированы правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает The Guardian.

Глава евродипломатии отметила, что после поражения Орбана на выборах в венгерский парламент у Евросоюза появился «новый импульс», который позволит объединению принять ряд важных решений.

«Нам следует вернуться к давно заблокированным решениям, включая открытие переговорных кластеров с Украиной и оружейную инициативу Европейского фонда мира. Кроме того, нам следует вернуться к санкциям [против России], которые ранее обсуждались, но не были согласованы, а также приступить к разработке нового пакета санкций», — сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что уходящее правительство Венгрии согласилось на этой неделе разблокировать кредит ЕС для Киева в размере 90 миллиардов евро.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Популярный российский блогер проплыл подо льдом Байкала без снаряжения

    В войне с Ираном увидели угрозу для рынка презервативов

    В Москве дали старт строительству новых энергоблоков на городских ТЭЦ

    Шойгу назвал ответственных за блокаду Приднестровья

    Apple похоронит популярные компьютеры

    Рианна впервые показала семимесячную дочь на обложке глянца

    Суд определил судьбу виновницы смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

    Новый раунд переговоров США и Ирана оказался под угрозой

    Музей русского импрессионизма проведет выставки в российских городах

    Все новости
