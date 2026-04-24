Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 24 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель 21-го пакета санкций ЕС

Депутат Журова: Новый пакет санкций ЕС может быть введен против компаний
Юлия Сычева
Юлия Сычева
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас могла только обозначить введение 21-го пакета антироссийских санкций, который, вероятно, коснется некоторых компаний, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Каллас заявила, что главы правительств ЕС всерьез настаивают на принятии 21-го пакета санкций против России. По ее словам, это четкий сигнал Москве о том, что Европа и дальше будет поддерживать Украину.

По словам депутата, пока сложно предсказать, что конкретно будет в этом пакете санкций, однако, вероятно, под ограничениями окажутся российские компании.

«Понятно, что эти компании, наверное, уже могут не работать на рынках Европы. Но Европа это обозначает. Все равно это принципиально ничего такого не изменит. Но чисто политически это будет звучать, будто они снова пытаются дожать Россию», — прокомментировала Журова.

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет ограничительных мер в отношении России. Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok