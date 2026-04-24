В ЕС захотели послать России четкий сигнал по Украине

Каллас: Страны ЕС настаивают на принятии 21-го пакета санкций против России

Главы правительств Европейского союза (ЕС) всерьез настаивают на принятии 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы действительно настаиваем на принятии 21-го пакета санкций (...). Это также посылает России четкий сигнал о том, что Украина для нас важнее, чем для них, и мы будем продолжать их поддерживать», — отметила главный евродипломат.

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет ограничительных мер в отношении России. Европейская комиссия (ЕК) планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».