Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:52, 24 апреля 2026

В ЕС захотели послать России четкий сигнал по Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы правительств Европейского союза (ЕС) всерьез настаивают на принятии 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы действительно настаиваем на принятии 21-го пакета санкций (...). Это также посылает России четкий сигнал о том, что Украина для нас важнее, чем для них, и мы будем продолжать их поддерживать», — отметила главный евродипломат.

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет ограничительных мер в отношении России. Европейская комиссия (ЕК) планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО и Россия поиграли в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем

    Китайский GWM анонсировал появление в России нового шестиместного WEY

    Мадьяр пообещал вернуть флаг на фасад парламента

    ВСУ атаковали машину везших на СВО пасхальные куличи и медикаменты российских волонтеров

    В России назвали рискованным одно решение Финляндии по ядерному оружию

    Китай ответил на обвинения Трампа в «подарке для Ирана»

    Стало известно об издевательствах Киева над мирными жителями

    В России заявили о проходимцах с наградами «Вагнера» и назвали способ их вычислить

    Стали известны подробности о состоянии врача в Махачкале после нападения мужчины с ножом

    Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok