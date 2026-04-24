Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:58, 24 апреля 2026Экономика

В российском регионе появилось новое условие для работы рынков

Минсельхоз: Торговля на рынках в Подмосковье разрешена в капитальных строениях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявили, что торговля на рынках в Подмосковье теперь возможна только в капитальных строениях. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что работа в палаточных конструкциях, согласно новому закону, запрещена. «Использование временных, некапитальных конструкций для указанных целей не допускается», — отметили в пресс-службе ведомства.

Россиянам напомнили, что юридическим лицам за нарушение установленных меп грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать цветы. При этом в стране начали массово закрываться цветочные магазины. К январю 2026-го их число по России уеньшилось на 2,5 процента год к году, до 37,8 тысячи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok