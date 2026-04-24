В российском регионе появилось новое условие для работы рынков

Минсельхоз: Торговля на рынках в Подмосковье разрешена в капитальных строениях

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявили, что торговля на рынках в Подмосковье теперь возможна только в капитальных строениях. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что работа в палаточных конструкциях, согласно новому закону, запрещена. «Использование временных, некапитальных конструкций для указанных целей не допускается», — отметили в пресс-службе ведомства.

Россиянам напомнили, что юридическим лицам за нарушение установленных меп грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать цветы. При этом в стране начали массово закрываться цветочные магазины. К январю 2026-го их число по России уеньшилось на 2,5 процента год к году, до 37,8 тысячи.

